Çin\'de FAW ve BYD\'nin ortak yatırımıyla batarya üretim tesisi faaliyete geçti

CHANGCHUN, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi First Automotive Works (FAW) ve önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD'nin ortak yatırımda bulunduğu batarya üretim tesisi, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da faaliyete geçti.
Cuma günü 15 gigavat-saatlik kapasiteye sahip ilk aşaması açılan projenin toplam üretim kapasitesinin 45 gigavat-saat olması planlanıyor.
Gelişmiş blade batarya teknolojisini uygulayan proje, batarya güvenliği, yüksek menzil ve batarya ömrü şeklindeki üç kilit önemdeki konu arasında denge kuruyor. Projenin ilk ürünleri, FAW'a bağlı ikonik sedan markası Hongqi tarafında üretilen yeni elektrikli araç modellerinde kullanılacak.
Toplam 370.000 metrekarelik bir alana kurulu proje, Changchun Otomobil Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde yer alıyor.
Çin'in kuzeyindeki ilk yeni enerjili araç batarya üssü olan tesis, otomobil sektörünün dönüşümünü, geliştirilmesini ve geleneksel sanayi üssünün yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik edecek.
FAW Başkanı Qiu Xiandong, projenin FAW ve BYD'nin avantajlarından yararlanacağını ve etkin işletimi teşvik edeceğini ve otomobil sektörünün düşük karbonlu gelişimine ve Jilin'in kapsamlı yeniden canlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.
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