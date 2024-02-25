Çin'de Fener Festivali'nde Balık Şeklindeki Fenerlerle Geçit Töreni - Son Dakika
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Çin'de Fener Festivali'nde Balık Şeklindeki Fenerlerle Geçit Töreni

Çin\'de Fener Festivali\'nde Balık Şeklindeki Fenerlerle Geçit Töreni

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Wangmantian köyünde yaşayan halk, Fener Festivali'nde hasat ve iyi şans için dua etmek üzere balık şeklindeki fenerlerle geçit töreni düzenledi. Wangmantian'dan bildirilen habere göre, köy halkı balık figürlü fenerlerle renkli bir görsel şölen yaşattı.

25.02.2024 14:52  Güncelleme: 14:58
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Dosya Boyutu: 14.70 MB

ÇEKİM TARİHİ: 24 Şubat 2024

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Balık figürlü fenerlerden çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Wangmantian köyünde yaşayan halk, Fener Festivali'nde hasat ve iyi şans için dua etmek üzere balık şeklindeki fenerlerle geçit töreni düzenledi.

Xinhua Ajansı muhabirleri Wangmantian'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Fener Festivali'nde Balık Şeklindeki Fenerlerle Geçit Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Fener Festivali'nde Balık Şeklindeki Fenerlerle Geçit Töreni - Son Dakika
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