Geleneksel Çin Tıbbı Hizmeti 2023\'te 1,28 Milyar Kişiye Ulaşacak

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Geleneksel Çin tıbbı hizmeti sunan sağlık kuruluşları 2023 yılında Çin genelinde tahminen 1,28 milyar kişiye teşhis ve tedavi sağladı.

Ulusal Geleneksel Çin Tıbbı İdaresi Başkanı Yu Yanhong, Pazartesi günü başlayan ilgili bir toplantıda, geçen yılın sonu itibarıyla 14 geleneksel Çin tıbbı hastanesinin ülkenin ulusal düzeyde sağlık merkezi inşa etme projesine dahil edildiğini ve bu türde 138 büyük hastane inşa etme planının istikrarlı şekilde ilerlediğini söyledi.

Toplantıda açıklanan istatistiklere göre, bugüne kadar kamu tarafından finanse edilen ikinci derece veya üzerindeki genel hastanelerin yüzde 89'u ile doğum ve çocuk hastanelerinin yüzde 62,8'i geleneksel Çin tıbbı klinikleriyle donatıldı.

Toplantıda açıklanan verilere göre Çin, 2024 yılında ileri geleneksel Çin tıbbı uzmanlıklarının geliştirilmesi için yönetim tedbirlerinin oluşturulmasını değerlendirecek ve tedavisi zor olan başlıca hastalıkların ele alınmasında geleneksel Çin tıbbı ve Batı tıbbını entegre eden yaklaşık 150 proje seçecek.