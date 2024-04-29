Çin'de Hava ve Su Kalitesi İyileşiyor - Son Dakika
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Çin'de Hava ve Su Kalitesi İyileşiyor

Çin\'de Hava ve Su Kalitesi İyileşiyor

Çin'de hava ve su kalitesi, ülkenin kirlilikle mücadele ve yeşil kalkınmayı sürdürme çabaları sayesinde 2024'ün ilk çeyreğinde istikrarlı bir şekilde iyileşti. Hava kirliliğinin önemli bir göstergesi olan PM2.5 yoğunluğu yüzde 6,5 azalarak metreküp başına ortalama 43 mikrogram oldu. Ayrıca, hava kalitesinin iyi olduğu günlerin oranı yüzde 83,6'ya yükseldi. Su kalitesinde ise iyi yüzey suyu oranı yüzde 89,9'a çıktı.

29.04.2024 15:58
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BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'de hava ve su kalitesi, ülkenin kirlilikle mücadele ve yeşil kalkınmayı sürdürme çabaları sayesinde 2024'ün ilk çeyreğinde istikrarlı bir şekilde iyileşti.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'nın Pazar günü açıkladığı verilere göre, yılın ilk çeyreğinde, hava kirliliğinin önemli bir göstergesi olan PM2.5 yoğunluğu, ülkenin il düzeyi ve üzerindeki 339 kentinde metreküp başına ortalama 43 mikrogram olarak bir önceki yıla göre yüzde 6,5 azaldı.

Veriler, bu şehirlerde hava kalitesinin iyi olduğu günlerin oranının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3,5 yüzde puan artarak yüzde 83,6 olduğunu ortaya koydu.

Verilere göre ayrıca, ülkede kullanılan beş kademeli su kalitesi sisteminde üçüncü kademe ve üzerinde olan iyi yüzey kalitesine sahip su oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 yüzde puan artarak yüzde 89,9'a yükseldi. En düşük seviye olan beşinci kademedenin altındaki yüzey suyu oranıysa yüzde 0,7 olarak kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Hava Kirliliği, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Hava ve Su Kalitesi İyileşiyor - Son Dakika

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