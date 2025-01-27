Çin'de İmalat PMI Ocak'ta Düştü

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BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), ocak ayında 49,1 olarak ölçüldü. Bu rakam, aralık ayında 50,1 olarak kaydedilmişti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) uzmanı Zhao Qinghe, ocak ayı PMI verilerinin, yaklaşan Bahar Bayramı tatili ve bu dönemde aile buluşmaları için şirket çalışanlarının seyahat etmesi gibi faktörlerden etkilendiğini söyledi.

Çin takvimindeki en önemli tatil olan ve bu yıl 29 Ocak'a denk gelen Bahar Bayramı, aile buluşmaları için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

NBS'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ocakta üretime ait alt endeks 49,8, yeni siparişlere ilişkin alt endeks ise 49,2 olarak gerçekleşti.

Öte yandan ekipman imalatı sektörünün endeksi, ocak ayında 50,2 olarak ölçülerek üst üste altı ay 50'nin üzerinde kaldı.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki veriler daralmaya işaret ediyor.