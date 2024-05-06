Çin'de İşçi Bayramı tatilinde sınır denetimlerinde artış yaşandı - Son Dakika
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Çin'de İşçi Bayramı tatilinde sınır denetimlerinde artış yaşandı

Çin\'de İşçi Bayramı tatilinde sınır denetimlerinde artış yaşandı

Çin'de beş günlük İşçi Bayramı tatilinde sınır denetim kurumları geçen yıla göre yüzde 35,1 artışla yaklaşık 8,47 milyon giriş ve çıkış işlemi gerçekleştirdi. Günlük giriş ve çıkış seyahati sayısı 1,8 milyonu aşarak zirveye ulaştı. Çin anakarasından turistler tüm seyahatlerin yaklaşık 4,77 milyonunu oluşturdu. Turist sayıları bir önceki yıla göre önemli ölçüde arttı.

06.05.2024 12:25
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BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Pazar günü sona eren beş günlük İşçi Bayramı tatilinde, ülke genelindeki sınır denetim kurumları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 artışla yaklaşık 8,47 milyon giriş ve çıkış işlemi gerçekleştirdi.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, günlük giriş ve çıkış seyahati sayısı 3 Mayıs'ta zirveye ulaşarak 1,8 milyonu aştı.

Çin anakarasından turistler tüm seyahatlerin yaklaşık 4,77 milyonunu oluşturdu. Hong Kong, Makao ve Taiwanlı turist sayısı 2,92 milyon, yurtdışından gelen turist sayısı ise 779.000 olarak kaydedildi.

İdareye göre, bir önceki yıla kıyasla Çin anakarasından turist sayısı yüzde 38, Hong Kong, Makao ve Taiwanlı turist sayısı yüzde 20,8 ve yurtdışından gelen turist sayısı yüzde 98,7 artarak kayda değer büyüme sergiledi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de İşçi Bayramı tatilinde sınır denetimlerinde artış yaşandı - Son Dakika
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