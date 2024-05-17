Çin'de kentsel işsizlik oranı düşüş gösterdi

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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 yüzde puan azalarak yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü yayımladığı verilere göre söz konusu rakam, bir önceki yıl kaydedilen yüzde 5,2'lik orandan daha düşük seyretti.

NBS verilerine göre, Çin'deki 31 büyük şehirde ankete dayalı işsizlik oranı geçen ay yüzde 5 olurken, kırsaldaki göçmen işçiler için bu oran yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde ankete dayalı ortalama kentsel işsizlik oranı yüzde 5,2 olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023'ün aynı döneminde kaydedilen yüzde 5,4'lük orana kıyasla azalmaya işaret ediyor.

Çin bu yıl kentsel alanlarda 12 milyondan fazla istihdam yaratmayı ve ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutmayı hedefliyor.