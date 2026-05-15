Çin\'de Klonlanan Süper Verimli Süt Keçisi

Xİ'AN, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde süper yüksek verimliliğe sahip altı adet süt keçisini başarıyla klonladı. Bu gelişme, Çin'in bu tür canlılar üzerinde gerçekleştirdiği ilk başarılı toplu klonlama işlemi olmasının yanı sıra, süt keçisi yetiştirme teknolojisinde kritik bir aşamayı temsil ediyor.