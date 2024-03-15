Çin'de Kömür Madeninde Mahsur Kalan 7 Madenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'de Kömür Madeninde Mahsur Kalan 7 Madenci Hayatını Kaybetti

Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen kaza sonucu 7 madenci mahsur kalarak hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenlerin tamamı çıkarıldı. Madenin başkanı, çöken kömürün su borularını patlatarak kurtarma çalışmalarını engellediğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15.03.2024 10:08  Güncelleme: 10:10
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TAİYUAN, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir kömür madeninin yeraltı deposunda meydana gelen kaza sonucu mahsur kalan 7 madenci hayatını kaybetti.

Zhongyang ilçe yönetiminden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan Taoyuan Xinlong kömür sanayi şirketine ait kömür madeninde Cuma günü saat 6.23'te son kalan cansız bedenin de çıkarılmasıyla kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Madenin başkanı Gao Naichun, Pazartesi günü saat 22.45'te madencilerin arızalı bir kömür besleyicisini tamir ettiği esnada depodaki kömür yığınının çökmesi sonucu 7 kişinin çöküntü altında kaldığını belirtti.

Gao, çöken kömürün deponun altındaki su borularını patlattığını ve taşan suyun kurtarma çalışmalarını engellediğini kaydetti.

Olaya ilişkin soruşturma halen devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Shanxi, Çin, Güvenlik, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Kömür Madeninde Mahsur Kalan 7 Madenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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