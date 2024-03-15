TAİYUAN, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir kömür madeninin yeraltı deposunda meydana gelen kaza sonucu mahsur kalan 7 madenci hayatını kaybetti.
Zhongyang ilçe yönetiminden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan Taoyuan Xinlong kömür sanayi şirketine ait kömür madeninde Cuma günü saat 6.23'te son kalan cansız bedenin de çıkarılmasıyla kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Madenin başkanı Gao Naichun, Pazartesi günü saat 22.45'te madencilerin arızalı bir kömür besleyicisini tamir ettiği esnada depodaki kömür yığınının çökmesi sonucu 7 kişinin çöküntü altında kaldığını belirtti.
Gao, çöken kömürün deponun altındaki su borularını patlattığını ve taşan suyun kurtarma çalışmalarını engellediğini kaydetti.
Olaya ilişkin soruşturma halen devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Kömür Madeninde Mahsur Kalan 7 Madenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Çorum'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olay, Çorum Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın araçtan indi. Erkek ise araçtan inerek önce darp etti, ardından silahla ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, erkek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.
Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik geleneksel şiir ve resim yarışmasının başvurularını almaya başladı. Enerji tasarrufu temalı yarışmaya Eskişehir'deki öğrenciler katılabilecek. Son başvuru tarihi 8 Nisan olan yarışmanın sonuçları 22 Nisan'da açıklanacak. Ödül töreni aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleşecek.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda, bir vatandaştan hileyle aldıkları 9 milyon liralık arsayı başkasına satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda, dolandırıcılardan birinin kısa süre önce ayağını kırdığı koltuk değneğiyle tapuya geldiği ortaya çıktı.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜVTÜRK istasyonlarında 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın muayeneye girdiğini belirterek, araç sahiplerinin 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşadığını ve TÜVTÜRK'e toplamda 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödediğini açıkladı. Bu miktar, 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin iki katı kadar. Başevirgen, TÜVTÜRK'ün vatandaşlardan aldığı tutarın birçok kamu kurumunun bütçesinden daha fazla olduğunu belirtti.
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybederken 4 kişide sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Güney Kafkasya'yı barış, istikrar ve ortak refah alanına dönüştürmek için önümüzde gerçek bir fırsat var." dedi.
TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve özellikle tüketici hakları konusundaki eğitim programlarına yoğunlaştıklarını belirtti. İspirli, tüketici bilincinin artması için yapılan eğitimlerin devam ettiğini ve tüketicilerin fahiş fiyatlar konusunda mağdur olmaması için piyasa araştırması yapmalarının önemine değindi.
Doğu'da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, çetin kış şartlarına karşı önlem almak amacıyla personeline çığda arama ve kurtarma eğitimi verdi. 30 kişilik ekibin katıldığı eğitim, teorik, saha uygulaması ve tatbikat olmak üzere 3 aşamada tamamlandı. Eğitimde çığ bilgisi, beslenme ve barınma, ilk yardım, arama ve kurtarma teknikleri gibi konular ele alındı. Eğitimin sonunda ise senaryo gereği çığ altında kalan bir ekibin kurtarılması tatbikatı gerçekleştirildi.
Ankara'da çok sayıda suçtan aranan ve hakkında 100 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polisin eve düzenlediği operasyonda yatak odasındaki dolaba saklandı. Polis tarafından dolaptan çıkarılıp gözaltına alınan zanlının ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucunda, İzmir ve Ankara illerinde; Hırsızlık başta olmak üzere bir çok suçtan toplam 100 yıl 7 ay 15 hün hapis cezası ile aranan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan V.K. isimli şahsın Keçiören ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, V.K. saklandığı evin yatak odasında bulunan gardırobun üzerinde yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, vergi usul kanununa muhalefetten 5 yıl hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahsı yakaladı. Şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İstanbul Küçükçekmece'de bir kuyumcuya silah tehdidiyle giren yüzü maskeli 2 şüpheli, 9 bileziği çaldıktan sonra kaçtı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti ve gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ve 5 bin 495 lira ele geçirildi. Şüphelilerin daha önce de suç kayıtları olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?