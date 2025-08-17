Çin'de Minibüs Denize Düştü: 6 Ölü

JİNAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Rongcheng kentinde cumartesi sabah erken saatlerde 11 işçiyi taşıyan bir minibüs limandan ayrılırken denize düştü.

Yerel yetkililere göre, olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu ve geri kalan 3 kişi ise kurtarıldı.