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Çin'de otoyol çökmesi: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Çin'de otoyol çökmesi: 3 ölü, 4 yaralı

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan bir otoyolun çökmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ulanqab kentinde meydana gelen olayda dört araç çökme sonucu zarar gördü. Kazanın nedeni ise hala araştırılıyor.

Çin\'de otoyol çökmesi: 3 ölü, 4 yaralı
26.12.2023 - 12:15,
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HOHHOT, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan bir otoyolun bir bölümünün çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Bölge kamu güvenliği departmanından Salı günü yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü saat 19.30 sularında Ulanqab kentinde meydana gelen çökme nedeniyle dört araç aşağı düştü.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de otoyol çökmesi: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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