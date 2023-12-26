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HOHHOT, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan bir otoyolun bir bölümünün çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Bölge kamu güvenliği departmanından Salı günü yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü saat 19.30 sularında Ulanqab kentinde meydana gelen çökme nedeniyle dört araç aşağı düştü.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'de otoyol çökmesi: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika