Çin'de Ramazan İftarı Coşkusu

19.02.2026 16:37
Çinli Müslümanlar, Ramazan'ın ilk gününde ilk iftarlarını yaparak coşkuyla kutladı.

Çin'de Müslümanlar ramazanın ilk gününde ilk iftarlarını yaptı.

Hilalin gökyüzünde çıplak gözle görülmesi esas alındığı için zaman zaman farklılaşan başlangıç tarihi, Çin İslam Birliği tarafından bu yıl Çin'de 19 Şubat olarak belirlendi.

Ülkede ilk teravih namazı dün gece kılınırken, Müslümanlar bu akşam ilk oruçlarını açtı.

Çinli Müslümanların Pekin'deki en eski ibadethanesi olan, Şiçıng merkez ilçesindeki Niucie Camisi'ni içine alan Müslüman mahallesi, bu ramazanı da coşkuyla karşıladı.

Ramazanın ilk iftarı öncesinde Niucie Caddesi üzerindeki ve caddeye açılan sokaklardaki kasapların ve gıda marketlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Çinli Müslümanlar, ilk oruçlarını Pekin imsakiyesine göre yerel saatle 17.54'te açtı. Vatandaşlar, Müslüman Huilerin ve Uygur Türklerinin işlettiği stantlarda etli ekmek, etli erişte ve lokma tatlısı gibi yöresel sokak lezzetlerinin tadını çıkardı.

Restoranlarda masaları dolduranlar, helal dana ve kuzu etiyle yapılmış lezzetli yemeklerle iftar yaptı.

Niucie Camisi hala kapalı

Yaklaşık 10 bin Müslümanın yaşadığı bölge, helal kesim et satan kasapları, helal gıda marketleri ve Müslüman lokantaları ile tanınan bir yer.

Bölgeye adını veren Niucie Camisi ise 2024'te başlatılan Kültürel Miras Restorasyon Projesi nedeniyle bu ramazanda da kapalı kaldı.

İlk kez Kitan kökenli Liao Hanedanı döneminde, 996'da inşa edilen ve zamanla genişletilen Niucie Camisi, Çin'in en eski camilerinden biri olmasının yanı sıra Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid'in inşa ettirdiği "Dar'ul Ulum'el Hamidiyye" (Pekin Hamidiye Üniversitesi) olarak anılan medreseyi de barındırıyor.

Niucie Camisi kapalı kalırken Donçıng ilçesindeki Dongsi Camisi, Dongcımınvay Camisi ile Huaşi Camisi, Şıçing ilçesindeki Fayüen Camisi, Çaoyang ilçesindeki Nanşiapo Camisi ve Haydian ilçesindeki Çinghı Camisi ile Landiençang Camisi'nin ramazanda ibadete açık olacağı belirtildi.

Çin'de Müslümanlar

Çin'de nüfusun yüzde 2'sini oluşturan yaklaşık 20 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor.

Çin'deki resmi olarak tanınan 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Çinli Müslüman Huiler'in yanı sıra Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huiler ve Uygurlar, Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki özerk bölgeye sahipken, eyaletlerde Müslüman azınlıkların daha alt düzeydeki özerk idari birimleri bulunuyor.

Kaynak: AA

