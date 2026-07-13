Çin'de Rekor Demiryolu Seyahati - Son Dakika
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Çin'de Rekor Demiryolu Seyahati

Çin\'de Rekor Demiryolu Seyahati
13.07.2026 16:37
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Çin, 2026'nın ilk yarısında 2,3 milyar demiryolu seyahati ile rekor kırdı. Yabancı yolcu sayısı %33,6 arttı.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 2,3 milyardan fazla demiryolu seyahati gerçekleştirildi. Bu, ülke genelindeki yolcu seyahatleri sayısında rekor anlamına geliyor.

Ülkenin ulusal demiryolu idaresi olan Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, altı aylık dönemde günde ortalama 11.468 yolcu treni seferi gerçekleştirildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8'lik bir artışı gösteriyor.

Vizesiz transit geçiş politikası nedeniyle yolcu sayısında yaşanan artışa karşı önlemler alan Çin demiryolu ağı, yabancı yolcuların seyahat etmesini kolaylaştırdı. Bu kapsamda yılın ilk yarısında kaydedilen yabancı yolcu seyahatlerinin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artarak 12,31 milyonu aştı.

Açıklamada, söz konusu dönemde sınır ötesi demiryolu seyahatlerinin de artmaya devam ettiği belirtildi. Çin-Laos Demiryolu'nda geçen yıla göre yüzde 25,9 artışla 188.000 seyahat gerçekleştirilirken, Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong yüksek hızlı demiryolunda ise yıllık bazda yüzde 13,8 artışla 16,96 milyon sınır ötesi seyahat yapıldı.

Öte yandan Çin Demiryolları, turizmi teşvik amacıyla yerel kültür ve turizm departmanlarıyla koordinasyon içinde yılın ilk altı ayında ülke genelinde 1.797 turistik tren seferi düzenledi. Ayrıca "sessiz vagon" ve evcil hayvan dostu seyahat hizmetleri de genişletildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Rekor Demiryolu Seyahati - Son Dakika

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