Çin'de Shehuo Gösteri Ekipleri Tapınak Festivaline Katıldı - Son Dakika
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Çin'de Shehuo Gösteri Ekipleri Tapınak Festivaline Katıldı

Çin\'de Shehuo Gösteri Ekipleri Tapınak Festivaline Katıldı

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Xunxian ilçesinde, Shehuo gösteri ekipleri Pazar günü bir tapınak festivaline katıldı. Karnaval benzeri geleneksel bir halk kutlaması olan Shehuo, ejderha dansı, aslan dansı, geleneksel Çin operası, davul çalma ve farklı bölgelere göre değişiklik gösteren diğer halk performanslarından oluşan çeşitli gösterileri halkla buluşturuyor. Etkinlik, Çin Fener Festivali'nin ertesi günü düzenlendi.

26.02.2024 15:54  Güncelleme: 15:56
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XUNXİAN, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Xunxian ilçesinde, Shehuo gösteri ekipleri Pazar günü bir tapınak festivaline katıldı. Etkinlik, Çin Fener Festivali'nin ertesi günü düzenlendi.

Karnaval benzeri geleneksel bir halk kutlaması olan Shehuo, ejderha dansı, aslan dansı, geleneksel Çin operası, davul çalma ve farklı bölgelere göre değişiklik gösteren diğer halk performanslarından oluşan çeşitli gösterileri halkla buluşturuyor.

Kaynak: Xinhua

Henan, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Shehuo Gösteri Ekipleri Tapınak Festivaline Katıldı - Son Dakika
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