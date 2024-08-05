Çin'de şiddetli yağışlar sonucu 150'den fazla kişi hayatını kaybetti

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Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları, son 2 ayda 150'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Şiddetli yağış ve fırtınaların ülke genelinde hazirandan beri sürdüğüne dikkati çeken yetkililer, sel felaketlerinin ağustos ortasına kadar görülebileceğini belirtti.

Yetkililer, hükümeti selin yol açacağı olumsuzlukları önlemek üzere adım atması gerektiği konusunda uyardı.

Çin'in güneybatısındaki sel ve heyelanda ölenlerin sayısı arttı

Xinhua ajansının haberine göre yerel yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde 3 Ağustos'ta meydana gelen, bölgedeki köprü ve yapılara zarar veren sel ve toprak kayması sonucu ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini, kayıp 19 kişinin hala bulunamadığını belirtti.

Yetkililer, geniş çaplı arama kurtarma operasyonlarının ardından 939 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Çin'de temmuz boyunca sağanağın yol açtığı afetlerde çok sayıda kişi ölmüştü

Çin'de temmuzda sel ve toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Hunan eyaletinde etkili olan Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar yüzünden en az 48 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi kaybolmuştu.

Şaanşi eyaletinde köprünün çökmesi sonucu 38 kişi yaşamını yitirmiş, 24 kişi kaybolmuştu.

Guangzhou vilayetindeki sel ve heyelanda en az 47, Fuijan'da da 6 kişi hayatını kaybetmişti.