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Çin'de Soğuk Hava Dalgası: Jilin Eyaletinde Kar Yağışı ve Sıcaklık Düşüşü - Son Dakika
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Çin'de Soğuk Hava Dalgası: Jilin Eyaletinde Kar Yağışı ve Sıcaklık Düşüşü

Çin'de soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Jilin eyaletinde kar yağışı ve sıcaklık düşüşü yaşanıyor. Bazı bölgelerde en düşük sıcaklıklar -30 dereceye yaklaştı. Jilin'de ise ısıtma, ulaşım ve enerji tedariki gibi departmanlar, halkın refahını güvence altına almak için önlemler alıyor.

Çin\'de Soğuk Hava Dalgası: Jilin Eyaletinde Kar Yağışı ve Sıcaklık Düşüşü
25.12.2023 - 14:46,
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ÇEKİM TARİHİ: 23 Aralık 2023

1. Jilin eyaletinden çeşitli manzaralar

Çin'de soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Jilin eyaletinin birçok bölgesinde kar yağışı ve sıcaklık düşüşü görülürken, bazı bölgelerde en düşük sıcaklıklar -30 dereceye yaklaştı.

Jilin'de ısıtma, ulaşım ve enerji tedariki dahil olmak üzere çeşitli departmanlar, halkın refahını güvence altına almak için birlikte çalışarak durumu çözüme kavuşturmak üzere çeşitli önlemler aldı.

"Karlı ve soğuk havayla başa çıkabilmek için makas noktalarının, demiryolu raylarının ve demiryolu hatlarında yer alan diğer ekipmanların sahadaki temizliğine odaklanıyoruz. Kar temizleme ve buz çözme operasyonları düzenliyor, trafiğin akmasını ve trenlerin düzenli işleyişini sağlamak için kar yağdıkça süpürüyoruz."

"Kaymayı önlemek için ulusal ve eyalet otoyolları gibi kilit bölgelerin yanı kırsal yollarda da önleyici tedbirler uygulandı. En üst düzeyde seyahat güvenliği sağlamak amacıyla 2.000'i aşkın işçiyle 100'den fazla kez mekanik ekipman kullanıldı."

"Her bir istasyondaki ekipmanların madeni yağ sıcaklığını, yağ seviyesini ve ekipman basıncını düzenli ve hassas şekilde kaydetmek için denetim robotları kullanıyoruz. Manuel doğrulamanın ardından veriler kontrol merkezine bildiriliyor. Kontrol merkezinin hesaplamalarına dayanarak, en iyi performansı sağlamak üzere ekipmanın çalışma modunu derhal ayarlıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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