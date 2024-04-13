Çin\'de Su Sıçratma Festivali başladı

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MANGSHİ, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Dehong Dai ve Jingpo Özerk İli'ndeki Dai ve De'ang halkı tarafından kutlanan Su Sıçratma Festivali bölgedeki en önemli festivallerden biri olarak kabul ediliyor. Festival sırasında insanlar birbirlerinin üzerine su sıçratarak mutluluk ve iyi şans diliyor. Bu yıl Cuma günü başlayan festival 13 Nisan'a kadar sürecek.