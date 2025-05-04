Çin'de Tekne Kazası: 3 Ölü, 14 Kayıp

Çin'in güneyindeki Guicou eyaletinde, iki gezinti teknesinin şiddetli yağış nedeniyle nehirde alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 14 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Liuçong Nehri'nde Donfıng rezervuarında seyreden iki gezi teknesi, öğleden sonra aşırı yağışın etkisiyle alabora oldu.

Kazada teknelerde bulunan 70'ten fazla kişi suya gömülürken, şu ana dek 60 kişinin çıkarılabildiği ifade edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de kayıp olduğu kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olay sonrası kayıpların bulunması ve yaralıların tedavisi için tüm çabaların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Kaza, Çin'de 1 Mayıs İş Bayramı'nı takip eden tatil dönemine denk geldi.

Dün, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde gezinti helikopterinin düşmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.