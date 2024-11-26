Çin\'de Teknoloji İnovasyonu için Kredi Desteği Artırılacak

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1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Çin'de bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren üretim tesislerinden görüntüler

Çinli yetkililer, bilim-teknoloji inovasyonunu ve teknolojik dönüşümü desteklemek üzere kredi desteğini artırma çağrısında bulundu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çinli yetkililer, bilim ve teknoloji inovasyonunu ve teknolojik dönüşümü desteklemek üzere kredi desteğini artırma çağrısında bulundu.

Yetkililer söz konusu çağrıyı, Çin Merkez Bankası ve diğer hükümet birimleri tarafından Pazartesi günü düzenlenen bir konferansta yaptı.

Bankalar, 15 Kasım itibarıyla 1.737 işletme ve proje için yaklaşık 400 milyar yuan (yaklaşık 55,62 milyar ABD doları) tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)