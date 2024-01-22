Çin\'de Toprak Kayması: 47 Kişi Göçük Altında

KUNMİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen toprak kaymasında 47 kişi göçük altında kaldı.

Zhaotong kentinin Tangfang kasabasına bağlı Liangshui köyünde saat 05.51'de meydana gelen felaketin ardından 200'ü aşkın kurtarma görevlisi, 33 itfaiye aracı ve 10 iş makinesiyle arama kurtarma çalışmaları için enkazı taramaya başladı.

Afet yardım merkezinden yapılan açıklamaya göre toprak altında kalan köylüler bölgedeki 18 haneye mensup.

Eyalet Afet Müdahale Komisyonu afet yardımı için 3. seviye acil durum müdahalesini devreye sokarken, 200'den fazla bölge sakini de tahliye edildi.

Yerel hava durumu tahminlerine göre kasabada Salı günü hafif kar yağışı görülmesi ve en düşük sıcaklığın eksi 3 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor.