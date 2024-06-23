Çin'de Toprak Kayması Sonucu 8 Kişiden Haber Alınamıyor

CHANGSHA, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasının ardından 8 kişiden haber alınamıyor.
Huaihua şehrinin Xinhuang Dong Özerk İlçesi'ne bağlı Douxi köyünde meydana gelen toprak kayması Pazar günü saat 04.00 sularında ilçenin acil müdahale merkezine bildirildi. Olayda dört evin çöktüğü belirtildi.
Şiddetli yağmurun etkisi altındaki bölgede halk güvenli alanlara nakledilirken, kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.
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