Çin'de trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

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CHANGSHA, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Lixian ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yapılan ön soruşturmaya göre, Perşembe günü saat 15.00 sularında Lixian ilçesindeki ulusal otoyolun bir bölümünde, sert fren yapan bir tanker bir arabanın üzerine devrildi.

Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.