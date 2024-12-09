Çin'de TÜFE Kasım'da Yıllık %0,2 Arttı

Güncel

BEİJING, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'de tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 0,2 arttığını açıkladı.

Büronun baş istatistikçisi Dong Lijuan pazartesi günü yaptığı açıklamada TÜFE'de ekimde kaydedilen yüzde 0,3'lük artışa kıyasla bu oranın düşük olduğunu ve bu düşünün büyük ölçüde gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlamasından kaynaklandığını söyledi.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, ekim ayında yüzde 0,2 iken, kasımda yıllık yüzde 0,3 arttı.

Enflasyonun ana göstergesi olan TÜFE, aylık bazda ekimdeki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından kasım ayında da yüzde 0,6 geriledi.

Büronun verilerine göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE), ekim ayında yüzde 2,9 seviyesinde bir düşüş kaydetmişken, kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,5 azaldı.

Aylık bazda ise ekim ayında yüzde 0,1 düşen ÜFE, geçen ay yüzde 0,1 arttı.