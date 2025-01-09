Çin\'de Uçak Gemisi Buz Heykeli Sergilendi

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HARBİN, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in uçak gemisi Liaoning'den esinlenerek tasarlanan bir buz heykeli, geçtiğimiz günlerde Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de sergilenmeye başlandı. 65 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 13 metre yüksekliğindeki buz heykel, tabanı bir mavna üzerine inşa edilirken iskeleti kaynaklı çelikten yapıldı. Uçuş güvertesi ve güvertenin üst yapısı dahil olmak üzere heykelin dış özelliklerinin tamamı buz bloklarından oluşturuldu.