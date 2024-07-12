Çin'de Yazlık Tahıl Hasadında Büyük Artış - Son Dakika
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Çin'de Yazlık Tahıl Hasadında Büyük Artış

Çin\'de Yazlık Tahıl Hasadında Büyük Artış

Çin'de yapılan bir araştırmaya göre, 2024 yılında yazlık tahıl üretimi yüzde 2,5 artarak 149,78 milyon tona ulaştı. Buğday ekilen alan ise 23 milyon hektarı aştı. Henan eyaleti en yüksek üretimi gerçekleştirdi. Çin Başbakanı Li Qiang, tarımın yenilikçi gelişimini teşvik etmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

12.07.2024 17:25
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BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü açıklanan resmi verilere göre 2024 yılında da yazlık tahıl hasadında büyük bir artış yaşandı.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülkenin yazlık tahıl üretimi bu yıl yıllık yüzde 2,5 veya yaklaşık 3,63 milyon ton artışla 149,78 milyon tona ulaştı.

Çin'in yazlık tahıl ekim alanı 2024 yılında 26,613 milyon hektara yükselerek artış ivmesini korudu. Bu rakam geçen yıla göre 4.500 hektarlık bir artışa işaret ediyor. Buğday ekilen alan ise yıllık yüzde 0,1 artışla 23 milyon hektarı aştı.

Bu yıl hektar başına yazlık tahıl üretimi, geçen yıla göre yüzde 2,5 diğer bir ifadeyle 135,4 kilogram artışla 5.628 kilograma ulaştı.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaleti bu yıl yaklaşık 37,86 milyon tonluk yazlık tahıl üretimiyle eyalet düzeyinde en yüksek üretimi gerçekleştirdi.

Çin Başbakanı Li Qiang, Mayıs ayında Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine yaptığı bir araştırma gezisi sırasında, yazlık tahıl hasadını güvence altına almak ve tarımın yenilikçi gelişimini teşvik etmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.

Li, bölgeler arası mekanize hasadın arttırılması, afetlerin önlenmesi ve kontrol altına alınması ve yaz ekimlerine hazırlık yapılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulunurken, çiftçilerin para kazanabilmelerini sağlamak için asgari tahıl alım fiyatlarının iyi kullanılması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua

Henan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Yazlık Tahıl Hasadında Büyük Artış - Son Dakika

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