Çin'de Yeni Enerjili Araç Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Çin'de Yeni Enerjili Araç Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin\'de Yeni Enerjili Araç Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin'de yılın ilk yarısında 4,397 milyon yeni enerjili araç trafiğe çıkarak rekor bir artış kaydetti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,41 oranında bir artışı temsil ediyor. Çin'de toplamda 24,72 milyon yeni enerjili araç kayıtlı bulunuyor ve bunların yüzde 73,36'sını tamamen elektrikli otomobiller oluşturuyor.

08.07.2024 17:12
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BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk yarısında rekor düzeyde bir artışla 4,397 milyon yeni enerjili araç ilk defa trafiğe çıktı. Polis verilerine göre, yeni kayıtlarla birlikte trafikte kayıtlı yeni enerjili araç sayısı Haziran sonunda 24,72 milyona ulaştı.

Bu rakamlar, yeni kayıtlarda yıllık yüzde 39,41 oranında bir artış olduğunu gösteriyor. 2023'ün ilk yarısında kaydolan yeni enerjili araç sayısı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 41,6 artarak 3,128 milyon olmuştu.

Haziran 2024 itibarıyla, Çin'de kullanımda olan motorlu araç sayısı ise 345 milyonu binek otomobil olmak üzere toplam 440 milyon olarak açıklandı. Ayrıca, yeni enerjili araçların çoğunu tamamen elektrikli otomobillerin oluşturduğu belirtildi. Kullanımda olan 18,13 milyon tamamen elektrikli otomobil, yeni enerjili araçların yüzde 73,36'sını teşkil ediyor.

Kaynak: Xinhua

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