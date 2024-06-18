Çin'de Yeni Evliliklerin Sayısı Azaldı

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Çin'de 2024'ün ilk üç ayında yeni evliliklerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 azaldı.

Vatandaşlık İşleri Bakanlığının verilerine göre, Ocak-Mart 2024 döneminde 1 milyon 969 bin yeni evlilik akdi yapıldı.

Yeni evliliklerin sayısı, 2 milyon 147 bin çiftin evlendiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 düşüş kaydetti.

Çin'de 2023 yılı boyunca 7 milyon 680 bin çift evlenirken, yeni evliliklerin sayısında 2022 yılında kıyasla yüzde 12,4 artış görülmüştü. Yeni evliliklerin sayısı 2013 yılından bu yana ilk kez yükselmişti.

Nüfus uzmanları, 2023'teki artışın Kovid-19 salgını döneminde ertelenen çok sayıda evliliğin salgın tedbirlerinin kaldırıldığı yıl yapılmasından kaynakladığı, 2024'te ise genel azalma eğilimine dönüldüğü değerlendirmesini yapıyor.

Boşanmalar da azaldı

Bu arada, 2024'ün ilk 3 ayında boşanmalar da geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Ocak-Mart 2024'te 573 bin çift boşanırken boşanmaların sayısı 2023'ün aynı aylarına kıyasla yüzde 10,6 azaldı.

Çin nüfusunun 2022'de başlayan azalma eğilimi 2023'te de sürmüştü. 2022'de 1 milyar 411 milyon olan Çin ana karası nüfusu, 2023'te 1 milyar 409 milyona gerilemişti.

Çin'de 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, 2016'da 2 çocuğa, ardından 2021'de de 3 çocuğa izin verilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak ülkede ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor.