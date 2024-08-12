Çin'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Yapı Çöktü, 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Jiangsu eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu bir yapının çöktüğü ve çökme nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
???????Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou kentinde insanların yağmurdan korunmak amacıyla altına sığındığı bir yapı, yıldırım düşmesi sonucu çöktü.
Çökme sonucu 16 kişi yaralandı.
Yaralılardan 6'sı hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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