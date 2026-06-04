Çin'de Yoğun Yağışlar İçin Acil Durum İlanı

Çin'in iç kesimlerindeki Ciangşi, Hunan ve Guicou eyaletlerinde mevsimsel yağışların yol açabileceği sel, heyelan ve toprak kayması gibi doğal afet riskine karşı acil durum ilan edildi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığından açıklamada, Ciangşi'nin kuzeydoğu, Hunan'ın orta ve Guicou'nun batı kesiminde 5 Haziran'a kadar yoğun yağış ve şiddetli sağanakların beklendiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerde doğal afet riskinin yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 4. seviye acil durum alarmına geçildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu bölgelerdeki yerel otoritelerden yağış durumunu, sel koşullarını ve doğal afet risklerini yakından takip etmeleri ve uygun tedbirleri almaları istendi.

Çin'in 4 aşamalı acil durum uyarı sisteminde 4. seviye en düşük acil hazırlık seviyesini ifade ediyor.