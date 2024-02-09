Çin\'de Yurt İçi Seyahatler 2023 Yılında Yüzde 93,3 Arttı

BEİJİNG, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 93,3 artışla toplam 4,89 milyar yurt içi seyahat gerçekleştirildi.
Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Cuma günü yayımladığı verilere göre, dördüncü çeyrek yurtiçi seyahatlerde yıllık bazda en büyük artışa sahne oldu. Bu dönemde yüzde 179,1'lik bir artışla 1,21 milyardan fazla seyahat gerçekleştirildi.
Bakanlık, 2023'te yurt içi seyahat edenler tarafından 4,91 trilyon yuanın (yaklaşık 691,2 milyar ABD doları) üzerinde harcama yapıldığını ve bunun bir önceki yıla kıyasla yüzde 140,3'lük bir artışa işaret ettiğini söyledi.
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