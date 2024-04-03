Çin'deki deprem tren seferlerini etkiledi

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FUZHOU, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesinin Hualien kenti açıklarında Çarşamba günü meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem, Çin'in doğusunda sarsıntıların hissedildiği Fujian ve Jiangxi eyaletlerinde geniş çaplı tren gecikmelerine ve sefer iptallerine neden oldu.

Jiangxi'deki Çin Demiryolu Nanchang Grup Limited Şirketi depremin ardından üst düzey acil durum müdahalesi başlatıp acil kurtarma planlarını uyguladı.

Fujian eyaletinde bulunan Quanzhou ve Xiamen kentlerindeki tren istasyonlarında da mahsur kalan yolcular oldu.

Demiryolu şirketi, depremin ardından etkilenen bölgelerde işlemekte olan yolcu ve yük trenlerini derhal durdurarak demiryolu hatları, köprüler, tüneller ve sinyalizasyon ekipmanları üzerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirdi.

Fujian ve Jiangxi'de trenlerin bir kısmı yeniden işlemeye başlamış durumda.