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Çin'deki deprem tren seferlerini etkiledi - Son Dakika
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Çin'deki deprem tren seferlerini etkiledi

Çin'in Taiwan bölgesinin Hualien kenti açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem, Çin'in doğusunda tren seferlerinde geniş çaplı gecikmelere ve iptallere neden oldu. Jiangxi ve Fujian eyaletlerindeki tren istasyonlarında mahsur kalan yolcular oldu. Demiryolu şirketi, güvenlik denetimleri yaparak tren seferlerini yeniden başlattı.

03.04.2024 11:37
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FUZHOU, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesinin Hualien kenti açıklarında Çarşamba günü meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem, Çin'in doğusunda sarsıntıların hissedildiği Fujian ve Jiangxi eyaletlerinde geniş çaplı tren gecikmelerine ve sefer iptallerine neden oldu.

Jiangxi'deki Çin Demiryolu Nanchang Grup Limited Şirketi depremin ardından üst düzey acil durum müdahalesi başlatıp acil kurtarma planlarını uyguladı.

Fujian eyaletinde bulunan Quanzhou ve Xiamen kentlerindeki tren istasyonlarında da mahsur kalan yolcular oldu.

Demiryolu şirketi, depremin ardından etkilenen bölgelerde işlemekte olan yolcu ve yük trenlerini derhal durdurarak demiryolu hatları, köprüler, tüneller ve sinyalizasyon ekipmanları üzerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirdi.

Fujian ve Jiangxi'de trenlerin bir kısmı yeniden işlemeye başlamış durumda.

Kaynak: Xinhua

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