FUZHOU, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesinin Hualien kenti açıklarında Çarşamba günü meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem, Çin'in doğusunda sarsıntıların hissedildiği Fujian ve Jiangxi eyaletlerinde geniş çaplı tren gecikmelerine ve sefer iptallerine neden oldu.
Jiangxi'deki Çin Demiryolu Nanchang Grup Limited Şirketi depremin ardından üst düzey acil durum müdahalesi başlatıp acil kurtarma planlarını uyguladı.
Fujian eyaletinde bulunan Quanzhou ve Xiamen kentlerindeki tren istasyonlarında da mahsur kalan yolcular oldu.
Demiryolu şirketi, depremin ardından etkilenen bölgelerde işlemekte olan yolcu ve yük trenlerini derhal durdurarak demiryolu hatları, köprüler, tüneller ve sinyalizasyon ekipmanları üzerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirdi.
Fujian ve Jiangxi'de trenlerin bir kısmı yeniden işlemeye başlamış durumda.
Son Dakika › Güncel › Çin'deki deprem tren seferlerini etkiledi - Son Dakika
Resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Bişkin'in aracına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın failleri olduğu öne sürülen H.İ.A. ve O.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadı öncesi biçerdöverlerin bakımı yapılıyor. Biçerdöver sahipleri, bilyelerin ve yangın tüpünün önemine dikkat çekerek, bilinçli bir hasat yapılması gerektiğini vurguladı.
Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Çat Kavşağı'nda meydana gelen kazada, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da Ayşenur Böcü'nün silahla öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu sanıklar Ali E. ve Elif E.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık Ali E., suçlamaları reddederek Ayşenur Böcü'yü öldürmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Güneydoğu ekibi, ligin düşme hattına demir attı ve 17. sırada yer alıyor. Ayrıca, 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor ve sakatlığı devam eden bir oyuncusu bulunuyor.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde seçim sonrası seçilen yeni muhtar ile eski muhtarın akrabaları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar Alaplı Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, turist ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ş.A'nın durumundan şüphelenen ekipler, dün Sultanahmet tramvay durağı civarında gözaltına aldı. Şüphelinin 32 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde özel bireylere anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, fidan dikimi ve bocce oyunu gibi etkinliklerle hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?