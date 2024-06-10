Çin'deki Fotovoltaik Koyun Çiftlikleri Yeşil Enerji Devrimine Öncülük Ediyor - Son Dakika
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Çin'deki Fotovoltaik Koyun Çiftlikleri Yeşil Enerji Devrimine Öncülük Ediyor

Çin'in Qinghai-Xizang Platosu'nda bulunan dünyanın en büyük güneş enerjili fotovoltaik elektrik santrali, koyun sürüleriyle birlikte çalışarak çevre korumasına katkı sağlıyor. Fotovoltaik paneller, bitki örtüsü üzerindeki rüzgar erozyonunu önlerken, panelleri temizlemekte kullanılan su toprağa sızarak otları besliyor. Ayrıca, hayvan dışkıları da doğal gübre işlevi görüyor. Bu proje sayesinde köylülere ücretsiz olarak koyun ağılları temin edilerek, geleneksel işlerini sıfır maliyetle yeniden başlatmaları teşvik ediliyor.

10.06.2024 15:58
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ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

1. Fotovoltaik koyun çiftliklerinden çeşitli görüntüler

3. Fotovoltaik koyun çiftliklerinden çeşitli görüntüler

Çin'in yeşil enerji devrimi sürerken, Qinghai-Xizang Platosu'nda bulunan dünyanın en büyük güneş enerjili fotovoltaik elektrik santrali benzersiz bir kalkınma yolunun önünü açıyor.

Gonghe ilçesindeki Talatan Gobi Çölü'nde, Huanghe Hidroelektrik Geliştirme Limited Şirketi'ne ait güneş enerjili fotovoltaik elektrik santralinde koyun sürüleri görülüyor.

Sürülerin vazifesi ise panelleri korumak. Bir zamanlar tatminsiz iştahlarıyla çevrecileri telaşa sürükleyen koyunlar şimdilerde güneş enerjisi santralinin sorunsuz işleyişi için kritik bir rol oynuyor.

"Talatan eskiden çoraktı. Koyunları otlatmak mümkün değildi. Güneş enerjili fotovoltaik elektrik santralinin kurulmasından bu yana panellerin altında otlar büyümeye başladı ve koyunlar da giderek semizleşiyor."

Yerel yetkililer, fotovoltaik panellerin bitki örtüsü üzerindeki rüzgar erozyonunu önlediğini, panelleri temizlemekte kullanılan suyun toprağa sızarak otları beslediğini ve hayvan dışkılarının ise otlar için doğal gübre işlevi gördüğünü kaydetti.

Güneş enerjisi parkı, 2018 yılından bu yana köylüleri kendi tabirleriyle "fotovoltaik koyun" yetiştirmeye teşvik ediyor. Köylülere, geleneksel işlerini sıfır maliyetle yeniden başlatmaları için ücretsiz olarak dört adet koyun ağılı temin edildi.

Hainan Tibet Özerk İli'nde an itibarıyla 12 adet "fotovoltaik koyun çiftliği" kurulmuş durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xining kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'deki Fotovoltaik Koyun Çiftlikleri Yeşil Enerji Devrimine Öncülük Ediyor - Son Dakika

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