Çin'deki Nandagang Sulak Alanı Göçmen Kuşlar İçin Cennet Haline Geldi

Güncel

Dosya Boyutu: 104.45 MB

ÇEKİM TARİHİ: 8 Haziran 2024

UZUNLUK: 00: 01: 54

Nandagang sulak alanından çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Cangzhou'daki Nandagang sulak alanı göçmen kuşlar için adeta bir cennet halini aldı.

Nandagang sulak alanındaki iyileşen ekolojik koşullar nedeniyle, bölgede konaklayan göçmen kuş sayısı 2019'da 20.000 iken 2023'te 100.000'in üzerine çıktı.

Bölgede kuşları izlemek ve korumak için yapay zeka da dahil olmak üzere gelişmiş teknolojiler kullanılıyor.

Bohai Denizi kıyısında yer alan Nandagang sulak alanı, Doğu Asya- Avustralya göç yolu boyunca önemli bir mola ve üreme alanı.

Su yapıları, sığlıklar ve habitat adalarından oluşan doğal sulak alan ekosistemi, son yıllarda kademeli olarak restore edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)