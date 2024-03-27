Çin'deki Qinshui kömür yatağı metan gazı sahası rekor üretim gerçekleştirdi

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TAİYUAN, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan ve ülkede türünün en büyüğü olan Qinshui kömür yatağı metan gazı sahası Salı günü 7 milyon metreküp gaz üretti. PetroChina Huabei Petrol Sahası'nın Shanxi kömür yatağı metan gazı şubesine göre bu rakam, kaydedilen en yüksek günlük seviyeye işaret ediyor.

Shanxi'nin güneydoğusunda yer alan PetroChina Huabei Petrol Sahası'nın Qinshui kömür yatağı metan gazı sahası 3.000 kilometrekareden daha geniş bir alanı kaplıyor. Sahada tahmini 600 milyar metreküp kömür yatağı metan gazı rezervi bulunuyor.

Huabei Petrol Sahası, 2006 yılında Shanxi eyaletinin Qinshui Havzası'nda kömür yatağı metan gazı çıkarma hakkını satın aldı ve ardından Çin'de yıllık 2 milyar metreküpü aşkın yüzey çıkarma kapasitesine sahip ilk kömür yatağı metan gazı sahasını inşa etti.

Shanxi, Çin'in kömür yatağı metan gazı kaynakları bakımından zengin bölgelerinden biri. Kömürden elde edilen bir yan ürün olan kömür yatağı metan gazının kullanımı madencilikteki riskleri azaltıyor, sera gazı emisyonlarını düşürüyor ve doğalgaz sıkıntısını hafifletiyor.