Çin'deki Şirketlerin Çoğunluğu Çin Pazarının Büyümesine İyimser Bakıyor - Son Dakika
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Çin'deki Şirketlerin Çoğunluğu Çin Pazarının Büyümesine İyimser Bakıyor

Çin\'deki Şirketlerin Çoğunluğu Çin Pazarının Büyümesine İyimser Bakıyor

Çin'in güneyindeki Amerikan Şirketler Derneği tarafından yayımlanan bir rapora göre, incelenen 183 şirketin çoğunluğu Çin pazarının büyümesi hakkında iyimser olduğunu bildirdi. Şirketlerin yüzde 76'sı 2024 yılında Çin'de tekrar yatırım yapmayı planlıyor.

27.02.2024 17:24  Güncelleme: 17:28
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GUANGZHOU, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Amerikan Şirketler Derneği (AmCham South China) tarafından Salı günü yayımlanan bir rapora göre, incelenen 183 şirketin çoğunluğu Çin pazarının büyümesi hakkında iyimser olduğunu bildirdi.

Rapora göre bu şirketlerin yüzde 76'sı 2024 yılında Çin'de tekrar yatırım yapmayı planlıyor. Bunların yüzde 45'i öncelikli yatırım alanlarının satış, pazarlama ve iş geliştirmeye odaklandığını bildirdi. Yatırım yapılacak diğer başlıca alanlar arasında ise araştırma ve geliştirme, otomasyon ve verimlilik geliştirme yer alıyor.

Çin'in güneyindeki iş dünyasının nabzını tutan yıllık özel raporun, ülkedeki iş ortamına yönelik önemli bir bakış açısı sunduğu düşünülüyor. Bu yıl dernek tarafından raporun 20'ncisi yayımlandı.

Raporda ABD, Çin, Avrupa Birliği ile diğer ülke ve bölgelerden işletmeler incelenirken, bunların yarısından fazlası tamamen yabancı sermayeli işletmelerden oluşuyor. ABD'li şirketler ise incelenen işletmelerin yaklaşık yarısını oluşturuyor.

İncelenen şirketlerin yüzde 86'sı, Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimler nedeniyle Çin pazarından kopmayacaklarını belirtti. Şirketlerin yüzde 62'si 2023 yılında yatırımlarını Çin dışına kaydırmamayı seçti. ABD'li şirketlerin yüzde 66'sı Çin pazarına bağlı kalacaklarını belirtirken, incelenen tüm işletmeler arasındaki en yüksek oranı temsil etti.

Araştırmaya dahil olan şirketlerin yarısından fazlası, Çin'deki toplam yatırım getirilerinin toplam küresel yatırım getirilerine kıyasla daha iyi olduğu görüşünde. Rapora göre şirketlerin yüzde 88'i halihazırda Çin'de kar elde ederken, bunların yüzde 46'sı ise bütçe beklentilerini karşıladıklarını bildirdi. Ayrıca, ABD'li şirketlerin yüzde 90'ı Çin'de karlılığa ulaştıklarını kaydetti.

İncelenen şirketlerin yüzde 57'si Çin'i yatırım yapılacak ilk üç ülke arasında görüyor. Bu rakam 2022 yılına göre yüzde 5 artışa tekabül ediyor. Guangdong eyaletinin merkezi olan ve ülkenin güneyindeki üretim üssü olarak bilinen Guangzhou kenti, art arda yedi yıl boyunca ülkede en çok yatırım alan kent olma özelliğini korurken onu Shenzhen, Shanghai ve Beijing takip ediyor.

Rapora göre, Çin'in güneyindeki genel iş ortamını "mükemmel" veya "iyi" olarak değerlendiren şirketlerin oranı yüzde 1 artarak yüzde 75'e yükseldi. İncelenen şirketlerin yarısından fazlası Çin'in güneyindeki iş ortamında iyileşme olduğunu düşünürken, bu oran 2022 yılına kıyasla yüzde 5 artışa işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua

Çin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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