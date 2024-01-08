Çin\'deki Volga Malikanesi\'nde Kış Eğlencesi

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HARBİN, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin kentinde bulunan Volga Malikanesi'nde eğlenen insanlar, 7 Ocak 2024.
Rus kültürü temalı bir park olan Volga Malikanesi, kış aylarında buz ve kardan bir dünyaya dönüşerek çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekiyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)
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