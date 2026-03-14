Çin\'den 109 Büyük Proje Planı

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi araştırmacısı Hou Yongzhi, Çin'in hayata geçireceği bir dizi büyük projenin önümüzdeki beş yıl boyunca ülkenin kalkınmasını ilerletmede önemli rol oynayacağını söyledi.

Hou, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Çin Ekonomik Yuvarlak Masa" programının son bölümünde yaptığı açıklamada, Çin'in yeni nitelikli üretici güçlerin geliştirilmesi, modern altyapı, kentsel-kırsal entegrasyon ve halkın refahının artırılması gibi alanlarda önümüzdeki beş yıl için 109 büyük proje planladığını belirtti.

Hou, söz konusu projelerin Çin'in modernleşme sürecinin tüm yönlerini kapsadığını belirterek, bunların kısa ve uzun vadeli öncelikleri dengelediğini, "sert yatırımlar" ile "yumuşak kalkınmayı" biraraya getirdiğini ve hem maddi hem de kültürel-etik ilerlemeyi teşvik ettiğini ifade etti.

Hou, bazı projelerin sanayi altyapı kapasitesini ve rekabet gücünü artırmaya, yeni sektörler ve yeni alanlar geliştirmeye, öncü teknolojik araştırmaları ilerletmeye ve inovasyon kapasitesini güçlendirmeye odaklandığını vurguladı.

Hou, bu projelerin, yeni nitelikteki üretici güçlerin gelişimini destekleyeceğini ve Çin'in giderek artan küresel sanayi ve teknolojik rekabette daha büyük bir avantaj elde etmesine katkı sağlayacağını belirtti.