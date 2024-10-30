Çin'den 324 Metre Uzun Buz Çekirdeği - Son Dakika
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Çin'den 324 Metre Uzun Buz Çekirdeği

Çin\'den 324 Metre Uzun Buz Çekirdeği

Çinli bilim insanları, Qinghai-Xizang Platosu'nda en uzun buzul çekirdeğini çıkardı.

30.10.2024 16:55
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LHASA, 30 Ekim (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, Qinghai-Xizang Platosu'ndaki en kalın buzuldan 324 metre uzunluğunda bir buz çekirdeğini başarıyla çıkardıklarını duyurdu. Salı günü yapılan açıklamaya göre çıkarılan çekirdek, şimdiye kadar kutup bölgeleri dışındaki bir platoda çıkarılan en uzun buz çekirdeği olma özelliğine sahip.

Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, Xizang Özerk Bölgesi'nde bulunan ve deniz seviyesinden ortalama 5.000 metre yükseklikle Çin'in en yüksek ilçesi olan Tsonyi'deki Purog Kangri Buzulu'nun zirvesinde rüzgar ve kara meydan okuyarak bir aydan fazla bir süre boyunca çalıştı.

Çin ve ABD'den bilim insanlarının 1992 yılında Xizang'ın Ngari ilindeki Guliya Buz Tabakası'ndan 308,6 metre uzunluğunda buz çekirdeği çıkardığını hatırlatan akademi, yeni çıkarılan buz çekirdeğinin bu rekoru geride bıraktığını belirtti.

Buzullar, Dünya'nın iklim tarihi hakkında önemli bilgiler içeriyor.

Buz çekirdeği çıkarma projesine başkanlık yapan Çin Bilimler Akademisi Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Xu Baiqing, "Burada çıkarılan en uzun buz çekirdeği, bölgeye ilişkin uzun vadeli iklim ve çevre bilgilerinin kaydedildiği benzersiz coğrafi ve iklimsel özelliklere sahip" dedi.

Bilim insanları, Eylül ayında başlayan Purog Kangri Buzulu bilimsel araştırma projesi sırasında maksimum kalınlığı yaklaşık 400 metre olan bir buz sahasını tespit ederek söz konusu buzulun Qinghai-Xizang Platosu'ndaki en kalın buzul olduğunu belirledi.

Amerikan Bilimler Akademisi üyesi ve Çin Bilimler Akademisi'nin yabancı akademisyenlerinden Lonnie Thompson da Eylül ayında araştırmaya katıldı.

Araştırma sahasına doğru yapılan seyahatte Xinhua'ya konuşan Thompson, "Buzullar an itibarıyla dünya genelinde küçülüyor. Buzullar eridiğinde, içlerinde barındırdıkları tarihi kayıtlar da yok olacak" dedi.

Thompson, "Bu nedenle buz çekirdeklerinin çıkarılması ve korunması tarihi bilgilere ulaşmak açısından son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Purog Kangri Buzulu'nda gerçekleştirilen buz çekirdeği sondajı ve kalınlık ölçümü, Çin'in Qinghai-Xizang Platosu'nda Ağustos 2017'de başlatılan ve Çin Bilimler Akademisi akademisyenlerinden Yao Tandong tarafından yönetilen ikinci bilimsel keşif ve araştırma projesi kapsamında yürütüldü.

Yao, kalınlık ölçümleri ve buz çekirdeklerinin çıkarılması sayesinde bilim insanlarının orta ve düşük enlemlerdeki bu en büyük buz sahasında meydana gelen değişiklikleri ve bu buz sahasında kaydedilen çevresel değişimleri daha iyi inceleyebileceğini ve böylece küresel ısınmanın buzullar üzerindeki etkisini daha kapsamlı şekilde anlayabileceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

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