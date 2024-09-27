Çin'den ABD'ye Füze Uyarısı

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BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'nin askeri tatbikat bahanesiyle Filipinler'e orta menzilli füzeler konuşlandırmasına karşı olduklarını yineledi.

Zhang Perşembe günü gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, ABD'den hatalı eylemini düzeltip Filipinler'de konuşlandırdığı orta menzilli füze sistemini bir an önce geri çekme taahhüdünü yerine getirmesini istedi.

Filipinler'i durumu yanlış değerlendirmemesi ya da ABD'nin gündemine dahil olmaması gerektiği konusunda uyaran sözcü, aksi taktirde bu durumun sadece Filipinler'in kendi çıkarlarına zarar vereceğini ifade etti.

Zhang, Çin'in elinde de çok sayıda araç bulunduğunu ve gelişmelere göre etkili karşı önlemler almaktan kaçınmayacağını vurguladı.