Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı

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Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul merkezli 30 ilde Daltonlar suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 85 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in liderliğini yaptığı örgütün, internet üzerinden temin ettiği tetikçileri WhatsApp gruplarına dahil ederek suç eylemlerine yönlendirdiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, geniş çaplı operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Daltonlar suç örgütüne operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için 30 ilde eş zamanlı harekete geçildi.

TETİKÇİLERİ WHATSAPP GRUPLARINDAN YÖNLENDİRMİŞLER

Soruşturmada, liderliğini yurt dışında olduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar suç örgütünün faaliyetleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, örgütün internet platformları üzerinden temin ettiği tetikçileri WhatsApp gruplarına dahil ettiği ve bu kişileri çeşitli suç eylemlerini gerçekleştirmeleri için yönlendirdiği tespit edildi.

Ekipler, söz konusu gruplarda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen kişilerin kimliklerini belirlemek için kapsamlı çalışma yürüttü.

85 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam 85 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemler sürüyor.

OperasyonGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • necogenç necogenç:
    İşte devlet işte millet 1 1 Yanıtla
  • Abdullah Cerrah Abdullah Cerrah:
    değil 0 0 Yanıtla
  • Birşey demedimki Birşey demedimki:
    SPK BDDK MALİYE suç örgütüne karşı operasyon yapılmasıni bekliyoruz. Borsada zarar milyarlarca TL. 0 0 Yanıtla
  • Ceyhun Balcı Ceyhun Balcı:
    ???? Devlet sizi Hemen Almaz sonra Kucağa Alır Zırto tayfası...?? 0 0 Yanıtla
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