Edremit\'te motosiklet kazası güvenlik kamerasında, sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazası, turizm camiasından acı bir haberi beraberinde getirdi. Edremit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 40 yaşındaki turizmci Mustafa Özcan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

HASTANE ÖNÜNDE FECİ KAZA

Kaza, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İzmir- Çanakkale yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Özcan'ın kullandığı 10 ARR 446 plakalı motosiklet, Edremit Devlet Hastanesi önünden gelerek Havran istikametine dönüş yaptığı sırada otomobille çarpıştı. Motosikletin çarpıştığı 35 BZL 640 plakalı otomobilin direksiyonunda F.S. bulunuyordu. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü Mustafa Özcan yaralandı. Kazanın meydana geldiği noktada yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaralanan 40 yaşındaki Mustafa Özcan, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özcan'ı kurtarmak için müdahalede bulunuldu. Ancak Mustafa Özcan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Edremit'te turizm alanındaki çalışmalarıyla tanınan Özcan'ın ölümünün ardından kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mustafa Özcan'ın hayatını kaybettiği trafik kazası, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera görüntülerinde kazanın meydana geldiği anların yer aldığı belirtildi.