Çin'den ABD'ye Yarı İletken Tepkisi - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Yarı İletken Tepkisi

Çin, ABD'nin yarı iletken ihracat kontrolüne karşı çıkıyor, küresel işbirliğini savunuyor.

05.12.2024 18:16
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BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi, Çin'in iş dünyasının, ABD'nin yarı iletken ihracat kontrolü tedbirlerini kötüye kullanmasına kesinlikle karşı olduğunu söyledi.

ABD, bulunduğumuz haftanın başlarında Çin'e yönelik yarı iletken imalat ekipmanları ve bellek çipi ihracatlarına daha katı kontroller uygulayacağını ve 136 Çin şirketinin Varlık Listesi'ne eklendiğini duyurmuştu. Konsey sözcüsü çarşamba günü duyuruya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde Çin'in iş dünyasının, ABD'nin Çin şirketlerine yönelik sınır aşan yargı yetkisi uygulamalarına güçlü şekilde karşı çıktığını vurguladı.

Sözcü, ABD'nin söz konusu sektörlerdeki Çin işletmelerine yönelik ekonomik zorlama, ambargo ve baskı uygulamalarının, piyasa ekonomisi kurallarını ve adil rekabet ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

ABD'nin uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını göz ardı ettiğini ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve işbirliğine dayalı doğasını tek taraflı olarak baltaladığını vurgulayan sözcü, söz konusu eylemlerin, ABD'li şirketler de dahil olmak üzere küresel yarı iletken sektörü üzerine ciddi etkilerinin olacağını ifade etti.

Küresel yarı iletken sektörünün her zaman yakın iletişim ve işbirliğini sürdürdüğünü kaydeden sözcü, tek taraflı yaptırımların kötüye kullanılmasının, küresel yarı iletken sektörünün gelişiminin ve sektör dahilindeki işbirliğinin temellerine büyük zarar vereceğini dile getirdi.

Sözcü, yarı iletken sektörünün direnç ve istikrarı da dahil olmak üzere küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin direnç ve istikrarının korunmasının, küresel ekonominin sürdürebilir kalkınması açısından kritik öneme sahip olduğunu ve uluslararası toplum ve tüm dünyadaki işletmelerin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Sözcü, Çin iş dünyasının ABD'yi küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını gözetmek ve bu zincirlerin "dünya için karşılıklı fayda sağlayan zincirler" haline gelmesini sağlamak üzere tek taraflı kontrol tedbirlerine derhal son vermeye, uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına riayet etmeye ve küresel yarı iletken sektörünün sağlıklı gelişimini teşvik edecek somut önlemler almaya çağırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Politika, Ekonomi, İhracat, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Yarı İletken Tepkisi - Son Dakika

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