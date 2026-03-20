Çin'den Asya-Pasifik'e Enerji İşbirliği Önerileri

20.03.2026 15:55
Çin, APEC'le enerji işbirliği için yüksek kaliteli erişim, AI entegrasyonu ve koordinasyon önerdi.

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin, Asya-Pasifik bölgesinde enerji işbirliğini teşvik etmek üzere yüksek kaliteli evrensel enerji erişimi, yapay zeka artı enerji ve koordineli enerji yönetişimi konularında üç öneride bulundu.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da çarşamba-perşembe günleri düzenlenen 71. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Enerji Çalışma Grubu toplantısında gündeme getirilen ilk öneri kapsamında, enerjiden elde edilen faydaların, bölgesel işbirliği ve çeşitlendirilmiş teknolojiler yoluyla genele yayılması için kapsayıcı kalkınma hedefleniyor.

İkinci olarak birbiriyle uyumlu strateji ve standartlar aracılığıyla yapay zeka ve enerjiyi entegre etmek üzere inovasyonun hızlandırılması savunulurken, üçüncü öneri kapsamında ise politika diyaloğu ve bilgi paylaşımı yoluyla enerji yönetişiminin etkinlik, şeffaflık ve direncini artırmak üzere koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkan Yardımcısı He Yang, Asya-Pasifik bölgesinin, küresel bir enerji tüketim merkezi ve küresel enerji üretimi ve dönüşümünün itici gücü olduğuna dikkat çekerek bölgenin hayati önemdeki bu ikili rolüne işaret etti.

He, Asya-Pasifik bölgesinde güvenli, dirençli ve uygun fiyatlı bir enerji sisteminin inşasını teşvik etmeye ve hem bölgedeki hem de dünyadaki enerji güvenliği, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmaya Çin'in deneyim ve çözümleriyle katkıda bulunmaya kararlı olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

