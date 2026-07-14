Çin'den Avrupa'ya Güney Çin Denizi Uyarısı

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın" yasadışı olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerine, Çin ile ilişkileri ve işbirliklerinin bozulmaması için ihtiyatlı davranma ve söz konusu kararı desteklemekten vazgeçme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Kısa süre önce bazı Avrupa ülkeleri ABD ve Filipinler ile birlikte, 10 yıl önce açıklanan sözde karara ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı. Avrupa Birliği de ayrı bir bildiri yayımladı.

Lin, salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Söz konusu bildiriler, gerçekleri çarpıtmakta ve kötü niyetli şekilde Çin'i karalamaktadır. Çin, bu bildirileri son derece esefle karşılamakta ve kesinlikle reddetmektedir" dedi.