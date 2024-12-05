TAİYUAN, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan bir grup uyduyu taşıyan modifiye edilmiş bir Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketi, 5 Aralık 2024.
Beijing saatiyle 12.41'de fırlatılan uydular, planlanan yörüngesine başarıyla girdi. (Fotoğraf: Guo Houze/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin'den Başarılı Uydu Fırlatışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?