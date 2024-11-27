Çin'den Başarılı Uzay Fırlatışı

JİUQUAN, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden fırlatılan iki test uydusu taşıyan modifiye edilmiş bir ZQ-2 Y-1 taşıyıcı roketi, 27 Kasım 2024.
Çin çarşamba günü modifiye edilmiş ZQ-2 Y-1 taşıyıcı roketini başarıyla uzaya gönderdi. Beijing saatiyle sabah 10.00'da fırlatılan roket, iki test uydusunu planlanan yörüngeye yerleştirdi. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
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