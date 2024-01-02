Çin\'den Dubai\'ye Yatlardan Gönderi

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ÇEKİM TARİHİ: 1 Ocak 2024
TARİH: 2 Ocak 2024
Yatlardan çeşitli görüntüler
2024 yılının ilk günü olan Pazartesi günü, Çin'in en büyük ikinci tatlı su gölü Dongting'den Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentine dört adet yat gönderildi.
Yatlar, Dongting Gölü yakınında bulunan ve gelişen bir gemi inşa endüstrisine sahip Yuanjiang kentinde üretildi.
Geçen yıl 10,5 milyar yuanı (1,49 milyar ABD doları) aşkın üretim değeri elde eden gemi inşa sektörü, Yujiang için temel bir endüstri kolu haline gelmiş durumda.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor. (XHTV)
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