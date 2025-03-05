Çin'den Eğitimde Yapay Zeka Reformu

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Eğitim Bakanı Huai Jinpeng, yapay zekanın başını çektiği teknoloji devriminin eğitim için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Huai, çarşamba günü Beijing'de başlayan ulusal yasama organının yıllık oturumu sırasında Xinhua'nın DeepSeek ve insansı robotlar hakkındaki sorularına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Huai, her büyük teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşümün bir yandan başta eğitim konusunda olmak üzere toplumda yeni ihtiyaçlar doğurduğunu, diğer yandan da reform ve kalkınmaya yönelik büyük fırsatlar yarattığını belirtti.

Çin'in değişimler karşısında yükseköğretimde kapsamlı reformlar yapacağını ifade eden bakan, bu bağlamda ulusal stratejilerle bağdaşan temel disiplinler olan matematik ve bilgisayar bilimi alanlarındaki ana dersler, kilit önemdeki öğretim üyeleri ve temel ders kitaplarının gelişiminin güçlendirileceğini dile getirdi.

Huai, yükselen ve disiplinler arası alanlarda daha fazla yetenek yetiştirip sanayi, bilim ve eğitim arasındaki entegrasyonu daha da artıracaklarını kaydetti.

Çin'deki üniversitelerde yaklaşık 4 milyon lisansüstü öğrenci ve 39 milyon lisans öğrencisi bulunuyor.

Huai, temel eğitim alanında ise öğrencileri dijital ve yapay zeka dönemine yönelik ileri okuryazarlık ve becerilerle donatma çabaları kapsamında 2025 yılında yapay zeka eğitimiyle ilgili resmi raporu açıklayacaklarını söyledi.