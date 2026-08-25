Çin'den Hong Kong Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Hong Kong Uyarısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Hong Kong konularının iç mesele olduğunu vurgulayarak dış müdahalelere karşı çıktı.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Hong Kong ile ilgili konuların tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu belirterek, ilgili taraflara Çin'in egemenliğine ve Hong Kong'daki hukukun üstünlüğüne ciddiyetle saygı göstermeleri, Hong Kong ile ilgili konulara ve Çin'in içişlerine yönelik her türlü siyasi manipülasyon ve müdahaleye son vermeleri çağrısında bulundu.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi, "Hong Kong İttifakı" ve eski liderleri Lee Cheuk-yan, Ho Chun-yan ve Chow Hang-tung'u yıkıcı faaliyetleri teşvikten suçlu bulmuş, Avrupa Birliği'nin ve aralarında ABD'nin de bulunduğu bazı ülkeler ise bu karardan dolayı endişe duyduklarını dile getirmişti.

Lin, pazartesi günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bazı ülke ve kurumların söz konusu davayı Hong Kong ve Hong Kong'daki hukukun üstünlüğünü kötü niyetli şekilde karalamak ve Çin'in içişlerine müdahale etmek için kullandığını belirten Lin, buna kesinlikle karşı olduklarını ve konuyla ilgili ciddi diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Lin, "Hong Kong İttifakı" platformunun asıl amacının devlet iktidarını yıkmak olduğuna dikkat çekerek, sanıkların işlediği suçlara ilişkin gerçeklerin açık olduğunu ve söz konusu suçun ciddi zarara yol açtığını belirtti. Lin, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerle mücadele etmenin Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi açısından meşru ve yasal olduğunu ifade etti.

Lin, "Hong Kong, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlıdır. Merkezi hükümet, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin ulusal güvenliği korumasını ve ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerle yasalar doğrultusunda mücadele etmesini kararlılıkla desteklemektedir" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Hong Kong Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Humus’ta hurda çuvalındaki bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı Humus'ta hurda çuvalındaki bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı
İsrail ordusu ambulansları hedef aldı İsrail ordusu ambulansları hedef aldı
Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı başladı Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısı başladı
Tüm dünya yaptırımların açıklanmasını beklerken Trump’tan manidar paylaşım Tüm dünya yaptırımların açıklanmasını beklerken Trump'tan manidar paylaşım
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da mücadele edecek Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da mücadele edecek

13:25
Kocaelispor-Amedspor maçı sonrası soruşturma 5 kişi hakkında gözaltı talimatı
Kocaelispor-Amedspor maçı sonrası soruşturma! 5 kişi hakkında gözaltı talimatı
13:25
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber Petrol fiyatları sert düştü
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü
12:58
Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi
12:31
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 13:29:13. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den Hong Kong Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.