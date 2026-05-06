Çin'den İngiltere'ye yaptırım tepkisi

Çin, İngiltere'nin, Rusya'ya dron parçaları ve askeri malzemeler sağladığı gerekçesiyle Çinli bir şirketi yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in uluslararası hukukta bir temeli olmayan ve Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yetki vermediği tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu ifade eden Sözcü Lin, İngiltere'nin eylemini kınadıklarını ve diplomatik kanallardan protesto ettiklerini belirtti.

Lin, Çin'in Ukrayna krizinde barış görüşmelerini teşvik eden bir tavır gösterdiğini ve askeri-sivil ikili kullanımı olan malzemelerin ihracatını sıkı şekilde kontrol ettiğini söyledi.

Çin ile Rusya arasındaki normal alışveriş ve işbirliğini bozmaya ve etkilemeye yönelik girişimleri kabul etmeyeceklerinin altını çizen Lin, meşru haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını kaydetti.

İngiltere, 5 Mayıs'ta aralarında Hong Kong merkezli M9 Logistics ve onun Şanghay merkezli aynı adlı iştirakinin olduğu bazı kuruluşlar ile şahısları, Rusya'ya, Ukrayna ile savaşında destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını bildirmişti.